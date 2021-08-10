Общественный контроль за строительством ФАПов усилят в Иркутской области

В этом году их построят рекордное количество – 59, рассказали SIA.RU в администрации области.

«Для нас большое значение имеет качество выполняемых работ. Поэтому очень важно, чтобы на местах контролировали работы. Все они должны быть завершены в обозначенные контрактами сроки», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы из областного бюджета выделено 273,2 млн рублей на приобретение, установку, монтаж и оснащение 22 ФАПов в 12 муниципальных образованиях.