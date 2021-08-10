Новости

Общественный контроль за строительством ФАПов усилят в Иркутской области

В этом году их построят рекордное количество – 59, рассказали SIA.RU в администрации области. 

«Для нас большое значение имеет качество выполняемых работ. Поэтому очень важно, чтобы на местах контролировали работы. Все они должны быть завершены в обозначенные контрактами сроки», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы из областного бюджета выделено 273,2 млн рублей на приобретение, установку, монтаж и оснащение 22 ФАПов в 12 муниципальных образованиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Вакцинацию от коронавируса прошли 80% работников ИркАЗа
От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании