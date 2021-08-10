Безвозмездные гранты получат предприниматели Приангарья, пострадавшие от пандемии

На эти цели выделено 8 млрд рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за введения ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Компенсация за каждые две недели простоя будет равна половине минимального размера оплаты труда в расчете на одного сотрудника. В случае продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.

Заявки на получение средств можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика, или другим удобным способом. Подписанное распоряжение поддержит бизнес и НКО на фоне введенных противоэпидемических ограничений.