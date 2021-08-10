Вакцинацию от коронавируса прошли 80% работников ИркАЗа

Вакцинацию от COVID-19 прошли 1689 работников ИркАЗа. Это 80% всего коллектива. Такие оперативные данные приводит пресс-служба предприятия. Прививочная кампания на заводе началась с декабря 2020 года, первыми привились сотрудники из руководящего состава предприятия, показав пример своим коллегам. В феврале от COVID-19 привилась основная масса заводчан. Привиться могут все желающие в медицинском центре на территории завода, что является большим преимуществом, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Четыре человека на сегодня уже прошли ревакцинацию новой вакциной «Спутник Лайт».

«Сегодня непростое время для всех нас, и чтобы быстрее справиться с пандемией, мы должны поставить прививку. Здоровье и безопасность работников – значимые факторы, от которых зависит успешное выполнение производственных задач и достижение необходимых показателей устойчивого развития всего Иркутского алюминиевого завода», – Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода.

«Заводчане понимают всю опасность ситуации и добровольно идут прививаться, приводят свои семьи, чтобы защитить себя и окружающих от тяжелых последствий заболевания. На сегодняшний момент практически все работники предприятия провакцинированы от COVID-19 за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Все думали, что коронавирус придет и уйдет, но, к сожалению, это не так. Поэтому сегодня почти 2000 человек на заводе приняли такое решение – поставить вакцину», – Алексей Тенигин, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ИркАЗа.

«Здоровье – это самое ценное в жизни, без него не нужны ни деньги, ни материальные блага. Чтобы обезопасить себя, своих близких и коллег от этой страшной болезни, я вакцинировалась, что и рекомендую сделать другим людям», – Елена Берсенева, менеджер транспортного отдела дирекции по коммерции ИркАЗа.