Мусороперерабатывающий завод в Приангарье перестали проектировать из-за отсутствия денег

Министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова сообщила, что проектирование мусороперерабатывающего завода в Иркутской области прекращено из-за отсутствия финансирования, пишет ТАСС.

«В связи с отсутствием предоставления средств федерального бюджета на безвозвратной основе исполнительным органам государственной власти прекращена реализация мероприятия по разработке проектной документации на межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс», – сказала министр.

Она также отметила, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами предложил на земельном участке, где планировалось возвести завод, разместить за счет собственных средств линию по сортировке мусора.

Напомним, правительство Иркутской области ранее планировало до конца 2020 года завершить проектирование завода по переработке ТБО, а в 2021-м пройти государственную экспертизу. Строить объект намеревались в Ангарске. На завод хотели свозить отходы из Иркутска, Ангарска, Шелехова и частично с побережья Байкала.