Экипаж проекта «Байкал-Аляска: по следам Амурской экспедиции» прибыл в Благовещенск

Капитан Анатолий Казакевич, участники Александр Ломп и Андрей Прудников пришвартовали тримаран «Искатель-3» в Благовещенске. Он стал первым большим городом на пути после вынужденной остановки из-за чрезвычайной ситуации на Амуре.

Экспедиция «Байкал-Аляска: по следам амурской экспедиции» – продолжение экспедиции «Байкал-Аляска», прошедшей в 2017–2019 годах от Иркутска, где располагался офис компании, до Ситки, бывшей столицы Русской Америки.

– Российско-американская компания осуществляла доставку товаров по уже пройденному пути «Байкал-Аляски». В 1849 году команда корабля "Байкал" открыла устье Амура. До этого считалось, что Амур уходит в песок, и из Российской империи существует единственный выход к Тихому океану через Аян/Охотск, так называемый северный путь сибирских купцов. После продажи Аляски и открытия устья Амура маршрут был изменен на южный. По этому маршруту целиком также никто не проходил уже более 100 лет, и мы решили возродить память о втором пути в океан – по Селенге и Амуру, – рассказал инициатор проекта и капитан экспедиции Анатолий Казакевич.

Напомним, экспедиция «Байкал-Аляска: по следам амурской экспедиции» стартовала 15 июня этого года из Иркутска. Сменным экипажам за 4 этапа предстоит преодолеть по воде более 6 000 км: пройти по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру, Охотскому морю. Главная цель – возрождение великой истории Иркутской губернии и развитие туристического потенциала востока России.

– Я четко отмечаю все вехи маршрута для бортового журнала и дневника. Это надо не просто для фиксации событий дня, но и для будущей работы, ведь по этому маршруту мы планируем проводить путешествия для туристов, – комментирует Анатолий Казакевич.

Проходя по южному пути купцов-первопроходцев от Иркутска до устья Амура и Шантарских островов, команда экспедиции снимает документальный фильм.

Также на протяжении всего маршрута работает специальная камера 360, таким образом, фотоматериалы со всего трека экспедиции будут размещены в сервисах Google maps и Yandeх карты. Любой посетитель сервиса сможет увидеть фото с любой точки маршрута. Экспедиция может стать частью большого проекта по возрождению великой истории России, купечества Русской Америки и дополнительным аргументом для привлечения туристов со всего мира на Дальний Восток и Восточную Сибирь, так как эта история уникальна.