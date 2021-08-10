СК возбудил уголовное дело по факту гибели иркутского блогера в вейк-парке «Байкал»

Следственное управление Следственного комитета России сообщило на официальном сайте, что возбудило уголовное дело по факту гибели 29-летнего иркутского блогера, экстремала и спортсмена Федора Иванова в вейк-парке «Байкал», расположенного в селе Баклаши Шелеховского района.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ, санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Сейчас следователи допрашивают руководство и сотрудников фирмы, предоставляющей услуги, изымают необходимые документы, выясняют соблюдение требований безопасности на водном объекте. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 августа известный иркутский блогер Федор Иванов в вейк-парке «Байкал» взял в прокат спортивное снаряжение для занятий вейкбордингом – он погружался на дно водоема в поисках своей экшен-камеры, которую потерял накануне. В какой-то момент один из отдыхающих, катаясь на вейк-борде, наехал на мужчину, когда тот вынырнул из воды. Федор Иванов скончался на месте происшествия.