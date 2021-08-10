Центр досуга «Кристалл» в Тырети отремонтируют за 25,5 млн рублей в 2021 году

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что до конца 2021-го в поселке Тыреть Заларинского района отремонтируют двухэтажный центр досуга «Кристалл», работы в текущем году обошлись в 25,5 млн рублей.

«Начатый в апреле прошлого года капитальный ремонт досугового центра проводится на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. В 2021 году предусмотрено 25,5 млн рублей: 15 млн рублей перечислят из областной казны, 10 млн рублей составляют средства федерального бюджета, 0,5 млн рублей – местный бюджет», – сообщают власти.

В настоящее время объект готов на 40%: практически завершен ремонт кровли. Завезено оборудование для замены систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции. Будет установлена пожарная сигнализация, затем – мастера приступят к ремонту инженерных сетей.

После замены электропроводки, оконных и дверных блоков начнутся работы по внутренней отделке помещений. В здании общей площадью более трех тысяч квадратных метров задействуют и подвальные помещения – в цоколе залиты новые полы, оштукатурены стены, обновляются потолки.

В рамках капремонта здание сделают доступным для инвалидов: оборудуют пандусами, поручнями.