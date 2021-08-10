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Названы антиковидные меры, которые чаще всего нарушаются в магазинах Иркутской области

Правительство Иркутской области на официальном сайте озвучило антиковидные меры, которые чаще всего нарушаются в торговых точках Иркутской области.

«Обслуживание продавцами покупателей без средств индивидуальной защиты (без масок), продавцы не носят маски и перчатки, отсутствует социальная разметка и дезсредства», – говорится в сообщении. В отношении нарушителей возбуждено 97 административных производств, проведено более 200 профилактических и разъяснительных бесед, выдано 51 уведомление о необходимости неукоснительно соблюдать установленные правила поведения.

Таковы итоги рейдов на прошлой неделе. При этом власти отмечают, что большинство региональных предпринимателей соблюдает противокоронавирусные меры.

Всего с начала июля 2021 года по настоящее время проверено более 1300 коммерческих организаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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