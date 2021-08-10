Бесплатным перелетом к месту лечения воспользовались 99 семей Иркутской области

При этом 15 семей получили компенсацию стоимости проезда, остальным были предоставлены билеты, отмечает министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Данная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан оказывается в Иркутской области с 2018 года. За это время министерство соцразвития выписало 571 направление на общую сумму 10,5 миллиона рублей. В 2021 году на реализацию Указа Губернатора Иркутской области № 236-уг из областного бюджета было направлено 2,491 миллиона рублей.

В мае 2021 года в Указ № 236-уг были внесены дополнения в перечень заболеваний, при которых детям-инвалидам доступен бесплатный проезд. Список пополнился врожденными аномалиями (пороки развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, эктодермальной дисплазией, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы.

Бесплатный проезд ребенку-инвалиду и его сопровождающему предоставляется воздушным транспортом в салоне экономического класса не более трех раз в течение календарного года. По вопросам получения меры поддержки гражданам необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.