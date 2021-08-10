Ситуация с задымлением в Иркутской области не изменится ближайшие три дня – Игорь Кобзев

Задымленным остается 81 населённый пункт.

Как рассказал губернатор во время прямого эфира, дым и смог с территории Якутии накрыли область из-за смены направления ветра. В ближайшие трое суток ситуация не изменится.

«Мы внимательно отслеживаем наличие вредных веществ в атмосфере, проводятся замеры, превышений вредных веществ не зафиксировано», – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что в зону задымления от природных пожаров, действующих в настоящее время в соседнем регионе, попали северные районы Иркутской области. Это 11 населенных пунктов Катангского района, 20 населённых пунктов Киренского района, 6 населённых пунктов Бодайбинского района, 19 населённых пунктов Усть-Кутского района, 10 населённых пунктов Усть-Илимского района, 12 населённых пунктов Нижнеилимского района, 2 населённых пункта Казачинско-Ленского района, а также город Усть-Илимск.