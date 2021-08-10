Обнародованы три самые популярные схемы аферистов для обмана жителей Иркутской области

Заместитель начальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Игорь Газинский рассказал о трех самых популярных схемах обмана жителей Иркутской области, сообщает региональная полиция.

Они представляют собой следующие варианты:

Представляясь сотрудниками банка, мошенники заявляют, что происходит несанкционированное снятие денег со счета и предлагают их перевести на свои, якобы безопасные, счета;

Аферисты от лица сотрудников банка заявляют, что на гражданина оформлен кредит и что для спасения сбережений нужно взять «зеркальный кредит» либо снять наличные и в обоих случаях немедленно положить на указанный аферистами якобы безопасный счет;

Мошенники просят помочь в проведении спецоперации по изобличению нечестных сотрудников банка или кредитной организации. В таком случае они звонят от лица полиции. Так, доверчивых граждан иногда в заблуждение вводит факт, что номер телефона звонящего мошенника совпадает с тем, что опубликован на официальном сайте правоохранительных органов. Для достижения подобного эффекта мошенники используют специальную программу по подмене телефонных номеров, и на экране смартфона высвечивается тот номер, который нужен аферистам для доказательства своей правоты.

«С начала 2021 года в отношении ангарчан совершено более 170 дистанционных хищений, что составляет в среднем 26 преступлений за один месяц. Нанесенный действиями аферистов ущерб составил около 40 миллионов рублей, что уже превышает итог всего прошлого года», – привел пример статистических данных заместитель начальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Игорь Газинский и добавил, что часто мошенники выдвигают во время звонков следующие условия: ни в коем случае никому не рассказывать о происходящем и переводить деньги на указанные ими счета – после этих слов нужно немедленно прекращать разговор, потому как попросить о подобном могут только аферисты.