Дополнительный выходной за вакцинацию предлагают сотрудникам 22% компаний

44% российских компаний не считают ПЦР-тесты обязательными и проводят их только по желанию сотрудника.

Сервис Работа.ру провел опрос (есть у SIA.RU) среди представителей российских компаний и выяснил, при каких условиях и с какой периодичностью организации проводят ПЦР-тестирование сотрудников, а также призывают ли работодатели к вакцинации. В опросе приняли участие 1000 респондентов из разных регионов России.

44% респондентов рассказали, что их компании проводят ПЦР-тестирование только по желанию сотрудников, а 26% – если работник чувствует симптомы заболевания. Еще 21% опрошенных отметили, что инициируют проверку на COVID-19, если кто-то из команды контактировал с заболевшим человеком. 19% представителей бизнеса поделились, что не проводят тестирование, потому что более 60% их сотрудников вакцинированы. Каждые две недели анализ сдают в коллективах у 6% работодателей, принимавших участие в исследовании. Вариант «Другое» выбрали 7% респондентов, больше всего из них отметили, что тестируют сотрудников для командировок.

58% опрошенных представителей компаний не требуют от сотрудников обязательного прохождения тестирования после отпуска. 30% работодателей проверяют на Covid-19 только, если человек отдыхал за пределами России. Каждый восьмой респондент (12%) отметил, их работники обязательно делают ПЦР-тесты после отпуска, даже если не выезжали за границу.