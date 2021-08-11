Материнская компания ИК «Фридом Финанс» вдвое нарастила чистую прибыль

Freedom Holding Corp., в состав которого входит российская инвестиционная компания «Фридом Финанс», отчитался за первый квартал 2022 фискального года (совпадает со вторым календарным кварталом 2021-го).

Выручка холдинга в апреле-июне увеличилась на 120%, достигнув $124 млн. Рост выручки был обусловлен повышением комиссионных доходов на 125% кв/кв, до $97 млн, а также увеличением процентных доходов на 350%, до $18 млн.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный квартал по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года повысилась с $24 млн до $52 млн.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн штук, выросла на $0,45, достигнув $0,87. Прочий совокупный доход увеличился с $33 млн до $55 млн. Активы и обязательства холдинга повысились на $109 млн и $52 млн соответственно.

Совокупные расходы холдинга выросли на $39 млн, или на 142%. Увеличение комиссионных, процентных и операционных расходов составило $12 млн, $11 млн и $16 млн соответственно.

Указанное повышение затрат было во многом обусловлено расширением бизнеса, а именно увеличением количества клиентов и объема совершаемых ими сделок, ростом процентных издержек по остаткам на банковских счетах клиентов, а также повышением расходов на выплату заработной платы и на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам.

«Отличной новостью в первом отчетном квартале стал пересмотр агентством S&P Global Ratings долгосрочных кредитных рейтингов ООО ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» с «B-» до «B». Позитивное рейтинговое действие от столь консервативного международного агентства свидетельствует об устойчивом развитии холдинга. За прошедшие три месяца во всех регионах присутствия совокупно было открыто 40 тыс. новых инвестиционных счетов. Выручка и чистая прибыль холдинга увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы надеемся, что сможем сохранить, а затем повысить темпы роста как операционных, так и финансовых показателей», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и основатель ИК «Фридом Финанс».

По состоянию на 30 июня 2021 года, в холдинге открыто более 330 тыс. клиентских счетов, что на 40 тыс., то есть на 14% больше, чем на 31 марта 2021 года.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в девяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $3,8 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — «B» со стабильным прогнозом.

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 45 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает восьмое место по числу зарегистрированных клиентов (более 123 тыс. по итогам июля 2021 года).