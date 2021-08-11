Примсоцбанк: Получите кэшбэк в «Детском мире» по карте «Мир»

С 9 августа по 9 сентября держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить кэшбэк в размере 10% за покупки в сети магазинов «Детский мир».



Также у участников акции есть возможность выиграть один из 3000 денежных призов в увлекательном квесте «Сокровища детского мира».



Как получить кэшбэк:



• зарегистрируйте вашу карту «Мир» на privetmir.ru;

• оплачивайте покупки в магазинах, на сайте или в мобильном приложении «Детский мир»;

• получайте кэшбэк 10% за любые покупки, кроме подарочных сертификатов;

• максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей.



Как принять участие в розыгрыше призов:



• ищите на полках магазинов рекламные материалы с изображением сундука;

• сканируйте QR-код и переходите на страницу Акции;

• открывайте сундуки и участвуйте в розыгрыше призов.



Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. Максимальная сумма кэшбэка — 1 000 рублей на одну карту за весь период акции.



Организатор Акций: АО «НСПК». Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11 Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва, 115184. ИНН 7706812159 КПП 997950001 ОГРН 1147746831352 Тел. 8 495 705-9999 4.2.