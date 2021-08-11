Проект «Иннагро» приглашает фермеров к участию в испытаниях биопрепаратов через Своё Фермерство

Пользователи платформы Россельхозбанка Свое Фермерство теперь могут стать участниками проекта по изучению экологически безопасных биопрепаратов для повышения производительности агробизнеса и сохранения экологии. Специально для этого на сайте платформы создана страница проекта «Иннагро».

Проект «Иннагро» запустила российская компания «Иннопрактика» в 2020 году. Его цель – внедрение в сельское хозяйство биологических препаратов, которые повышают плодородие почв и укрепляют здоровье животных. В отличие от химических удобрений и добавок, биопрепараты более безопасны как для природы, так и для конечного потребителя сельскохозяйственной продукции.

Сейчас испытания ведутся в 21 регионе страны, где более 100 компаний-участниц проекта вместе с экспертами «Иннагро» изучают влияние биологических фунгицидов, стимуляторов роста, инокулянтов и других разработок на плодовые деревья, зерновые, ягоды и овощи. Участие в проекте позволяет пообщаться с ведущими экспертами в области биологической защиты и вживую познакомиться с перспективными препаратами.

Всего через 3-5 месяцев после начала испытаний эксперты предоставят отчёт о результатах использования разработок.

Созданная страница «Иннагро» содержит ответы на многие вопросы о программе испытаний. Зачем нужно применять биопрепараты в сельском хозяйстве? Каков международный опыт? Какие результаты получили компании, которые успели принять участие в проекте? Кто разрабатывает и производит препараты? В каких регионах проходят испытания? А животноводам можно записаться? (Спойлер: да, можно! Мы изучаем действенность отечественных кормовых пробиотиков для животных и биоконсервантов для заготовки кормов).

Как вступить в ряды естествоиспытателей? Для того, чтобы получить дополнительную информацию о программе или подать заявку на участие в испытаниях, нужно заполнить форму на странице: всего несколько вопросов, ваши координаты – и вы начинаете двигать науку вперёд.

«Иннопрактика» и Россельхозбанк объявили о подписании «дорожной карты» на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2021 года; разработка лендинга и его представление на Своем Фермерстве – один из пунктов «дорожной карты».

По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие 10 лет производство «зеленых» продуктов будет расти со средним темпом 15% в год, что позволит к 2030 году увеличить российский рынок органической продукции в 4 раза – до 40 млрд рублей. Более того, «зеленая» продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре российского экспорта сельхозпродукции может достигнуть 10-15%.

«Спрос на экопродукцию растёт во всём мире. В 2022 году в России будет введен «Зеленый стандарт» для продукции, произведенной со сниженным применением химикатов, поэтому биопрепараты – это шаг в будущее сельского хозяйства. Это конкурентное преимущество, знакомиться с которым стоит уже сейчас», – считает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Об экосистеме Свое Фермерство

Экосистема для предприятий АПК Своё Фермерство была запущена в июле 2020 года и призвана ускорить цифровую трансформацию агросектора. В рамках одной площадки собраны все сервисы, товары и услуги для эффективного ведения сельскохозяйственного бизнеса. Цель экосистемы состоит в том, чтобы позволить инновационным агротехнологическим решениям войти в жизнь небольших хозяйств и помочь им вывести бизнес на качественно новый уровень.