Директором департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка назначен Денис Тулинов

Департамент по работе на рынках капитала Россельхозбанка возглавит Денис Тулинов.

Денис Тулинов будет отвечать за рынки капитала, работу с институциональными клиентами, эмитентами облигаций, брокерский бизнес и инвесторами. До прихода в Россельхозбанк с 2018 года Денис Тулинов возглавлял рынки капитала и финансирования в «ФК Открытие».

До этого Денис Тулинов занимал руководящие позиции в Бинбанке (Директор Департамента долгового финансирования и инвестиционно-банковских продуктов, 2015-2018 гг.), Промсвязьбанке (Руководитель Инвестиционного департамента 2007 – 2014 гг.), Банке «Траст» (Вице - президент, Директор департамента синдицирования и первичных размещений, 2001 –2007 гг.). В 1999 – 2001 гг. работал в АКБ «Московский деловой мир» (МДМ-Банк), в 1994 – 1998 гг. в Инкомбанке.

Тулинов окончил Всероссийский Финансово-Экономический Институт в 1998 году, факультет «Финансы и Кредит». В 2013 году получил степень MBA в Лондонской Школе Бизнеса Chicago Booth School.

«Россельхозбанк активно развивает инвестиционное направление, и мы рады приветствовать в нашей команде сильного и профессионального менеджера. Денис давно работает на рынке, имеет широкий и уникальный опыт, и я уверена, что он привнесет необходимую банку экспертизу и динамику, нас ждет много интересных и важных проектов, - отметила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.