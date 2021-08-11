Найти и оплатить штрафы ГИБДД в мобильном приложении Россельхозбанка стало удобно и просто

Теперь сервис подписки на «Штрафы ГИБДД» в мобильном приложении Россельхозбанка позволяет быстро найти и оплатить все штрафы не только за себя, но и за других владельцев автомобилей. Если при оплате штрафа предусмотрена скидка в 50%, она отобразится с указанием срока действия.

Найти и оплатить сразу все найденные штрафы ГИБДД по всем документам можно одним нажатием кнопки.

Кроме того, сервис предоставляет возможность оплатить штрафы за родных и близких. Для этого достаточно добавить в систему номера их свидетельств о регистрации ТС и, при желании, водительских удостоверений. Система найдёт штрафы по указанным документам.

«Россельхозбанк активно модернизирует и развивает свои цифровые сервисы и продукты, чтобы клиенты смогли решать повседневные задачи быстро и просто. Сейчас предлагаем нашим клиентам оценить сервис по оплате автоштрафов, который стал максимально удобен для использования. Все введенные данные по документам сохраняются на главной странице сервиса и отображаются вместе с начисленными штрафами, оплатить их можно в один клик», - сообщила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

На сегодняшний день оплата услуг и переводы являются самым востребованным онлайн-сервисом в Мобильном банке РСХБ. Количество пользователей этой услугой растет по мере расширения функционала приложения, упрощения интерфейса и увеличения числа получателей услуг. Только за первое полугодие число розничных операций в дистанционных каналах банка увеличилось почти в 2 раза.