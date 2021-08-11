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Кобзев о задымлении: «Увы, это стечение обстоятельств»

Губернатор Иркутской области прокомментировал ситуацию с задымлением  в регионе. Основная причина дыма – обширные пожары в Якутии. По прогнозам синоптиков, в течение 2-х дней ситуация должна поменяться.

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– Увы, это стечение обстоятельств. Большое облако дыма с Якутии, постоянные туманы и практически полный штиль. В итоге вся эта дымка встала прямо над нашим регионом,сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

По его словам, в регионе ситуация с пожарами остается также напряженной, расслабляться нельзя, в 36 муниципалитетах ожидается высокий класс пожарной опасности.

– Понимаю, как жителей региона беспокоит ситуация с задымленностью, пожарами. Мы привлекли максимальное количество сил и средств, которые уже находятся в Катангском и Киренском районах. Сформирована большая воздушная группировка. Люди работают, – подчеркнул глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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