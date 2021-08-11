Новости

Около 50% педагогов Иркутска уже привились от COVID-19

​​В Иркутске от коронавируса привито около 50% учителей школ, такие данные на 10 августа приводит пресс-служба мэрии.

– Вакцинация является добровольной, проходит по предварительной записи. Сформирован необходимый запас вакцины для всех желающих до конца месяца.  Прививочные кабинеты работают в будние дни с 9 до 14 часов, – подчеркивается в сообщении.

Читайте также:

Коллективный иммунитет невозможен – эксперт
11 августа 2021
Дополнительный выходной за вакцинацию предлагают сотрудникам 22% компаний
10 августа 2021

В июле пункты вакцинации открылись в двух школах Иркутска: № 14 и № 19. Кроме того, с 9 августа начал работу дополнительный пункт вакцинации на базе среднеобразовательной школы № 7 в микрорайоне Ново-Ленино. Также работают мобильные бригады медсанчасти ИАПО и поликлиники городской больницы № 6 для вакцинации на рабочих местах сотрудников школ и детских садов, расположенных в Иркутске-II и Свердловском округе.

– Наша задача – максимально обезопасить педагогов перед началом учебного процесса. Мы видим, что учителя и воспитатели детских садов активно ставят прививки. Я пообщался с сотрудниками пункта вакцинации и хочу отметить высокий уровень подготовки наших медиков. Они знают ответы на все вопросы, грамотно консультируют и внимательно проверяют состояние здоровья перед прививкой. Это дает уверенность, что мы все делаем правильно, – отметил глава города Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4140)


Реклама на сайте

Майнеры
Майнеры потянулись из Китая в Сибирь. Чем это грозит Иркутской области?
В Иркутском районе выявлена незаконная майнинговая ферма 
Более 20 дел в отношении нелегальных майнеров заведено в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании