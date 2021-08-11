Около 50% педагогов Иркутска уже привились от COVID-19

​​В Иркутске от коронавируса привито около 50% учителей школ, такие данные на 10 августа приводит пресс-служба мэрии.

– Вакцинация является добровольной, проходит по предварительной записи. Сформирован необходимый запас вакцины для всех желающих до конца месяца. Прививочные кабинеты работают в будние дни с 9 до 14 часов, – подчеркивается в сообщении.

В июле пункты вакцинации открылись в двух школах Иркутска: № 14 и № 19. Кроме того, с 9 августа начал работу дополнительный пункт вакцинации на базе среднеобразовательной школы № 7 в микрорайоне Ново-Ленино. Также работают мобильные бригады медсанчасти ИАПО и поликлиники городской больницы № 6 для вакцинации на рабочих местах сотрудников школ и детских садов, расположенных в Иркутске-II и Свердловском округе.

– Наша задача – максимально обезопасить педагогов перед началом учебного процесса. Мы видим, что учителя и воспитатели детских садов активно ставят прививки. Я пообщался с сотрудниками пункта вакцинации и хочу отметить высокий уровень подготовки наших медиков. Они знают ответы на все вопросы, грамотно консультируют и внимательно проверяют состояние здоровья перед прививкой. Это дает уверенность, что мы все делаем правильно, – отметил глава города Руслан Болотов.