Коллективный иммунитет невозможен – эксперт

О том, как новый штамм коронавируса «дельта» изменил ситуацию с вакцинацией рассказал создатель оксфордской вакцины профессор Эндрю Поллард, передает «Интерфакс».

Даже если привить всех детей, это не остановит передачу вируса, сказал он депутатам британского парламента. Вместо этого он предложил сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

«Проблема в том, что этот вирус – не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант «Дельта» будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу», – говорит он.

Уже используемые вакцины, по его словам, эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

Напомним, что вчера правительство Иркутской области заявили о выходе на плато заболеваемости. «Снижение безусловно есть, это по цифрам заболеваемости, конечно, плато, но число пациентов на амбулаторном этапе пока не дает нам поводов расслабиться», – рассказал глава минздрава области Яков Сандаков во время прямого эфира.

По словам министра, область готовится к постоянному притоку больных коронавирусом. Оперативная группа прорабатывает вопрос постоянно режима работы с пациентами.