Ипотека с плюсом: 3 истории о жилищной корпоративной программе En+ Group

Сразу два эпохальных события – свадьба и покупка квартиры – произошли у инженера-энергетика Братской ГЭС Максима Шекка этим летом. Причем ипотеку Максим получил на льготных условиях – благодаря новой жилищной корпоративной программе En+ Group. «Более низкий процент и возмещение до 50% платежа – эти два аргумента просто не оставили сомнений в вопросе, брать кредит или нет», – признался Максим. Портал SIA.RU поговорил с участниками программы и выяснил, как и зачем компания поддерживает сотрудников в решении жилищного вопроса.

История 1. «Мы сразу поняли: это наша квартира!»

Станислав Журавлев.

Фото: Валерий Павлов.

Станислав Журавлев, старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда ТЭЦ-6, г. Братск:

– Я взял ипотеку в первый раз. Кредит на сумму 4,2 млн рублей, срок – 15 лет. Решение с супругой приняли быстро, мотивы простые: полтора года назад у меня родилась дочка, а мы живем в «однушке», надо было улучшить условия, увеличить жилплощадь.

Плюс корпоративной программы в том, что нам помогают – это и подкупает. Не надо брать ипотеку на 30 лет, можно получить кредит на срок вдвое меньше. Еще одно преимущество – отсутствие требований по первоначальному взносу. Кредит мы получили в корпоративном банке, страховая компания тоже партнерская, поэтому все затраты получились более-менее адекватные.

К выбору жилья подходили тщательно. Искали трёхкомнатную квартиру, причем определенной площади – согласно требованиям корпоративной программы, от 54 до 75 кв. м. Новостроек в Братске нет, поэтому выбирали на вторичном рынке. Остановились на квартире на третьем этаже в панельной девятиэтажке, с лифтом, очень удобно. Когда зашли в нее, сразу поняли: это наша квартира! И ребенок счастливый разбегался, и жене она понравилась. Очень светлая, хорошая, с ремонтом. Мы сразу договорились с продавцами и в этот же день подали заявку.

Не припомню, чтобы кто-то из компаний так помогал своим работникам. Для сотрудников, работающих в En+ Group, это отличное подспорье. Программа помогает и в том, чтобы люди оставались в Братске. Город ведь у нас хороший, тихий, только жилье неподъемное.

В ближайших планах у нашей семьи – переезд. В августе мы уже въезжаем в новую квартиру. А дальше: работа, дом, семья – все как надо.

Станислав Журавлев.

Фото: Валерий Павлов.

Станислав Журавлев стал одним из участников корпоративной программы En+ Group, запущенной после встречи рабочих советов предприятий с основателем компании Олегом Дерипаской. Жилищный вопрос оказался одним из самых болезненных для сотрудников компании – и требовал немедленного решения.

Выступая на Столыпинском форуме в сентябре 2020-го, общественник и предприниматель Дерипаска не сдерживал своего возмущения. «Я сталкиваюсь с этим в регионах. Люди хотят взять нормальную ипотеку. Почему мы не можем дать 4-5 процентов? Опять какой-то кабализм. Мы заставляем заемщика брать кредит по высоким ставкам, платить высокие проценты. Для чего? Чтобы он потом не смог съездить отдохнуть? Детей в школу отправить? Это же абсурд».

Исправить ситуацию в компании решили самостоятельно, не дожидаясь содействия властей. Теперь участники корпоративной жилищной программы – сотрудники региональных предприятий компании – могут получить кредит на покупку жилья у банка-партнера под низкий процент. Программа реализуется в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске, Миассе. Больше всего заявок поступает от сотрудников иркутских предприятий, где сосредоточена большая часть энергетических предприятий Еn+ Group.

История 2. «Рефинансирование позволило снизить ежемесячный платеж»

Антон Осипов.

Фото: Андрей Фёдоров.

Антон Осипов, ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ново-Иркутской ТЭЦ:

– Четырехкомнатную квартиру в районе ИВАТУ я купил пять лет назад. А сейчас, с помощью корпоративной программы En+, рефинансировал ипотечный кредит, который брал в Сбере. Ставка была 9,9%, а сейчас – 7,5% годовых. По срокам я не выиграл, мне осталось платить по кредиту еще 10 лет, но снизил ежемесячный платеж на несколько тысяч рублей. Рефинансировал, таким образом, 1,25 млн рублей.

Основных плюсов у программы два: снижение ставки и помощь с погашением кредита, компания оплачивает 50% ежемесячного платежа. Есть плюсы и для самой компании. Я подписываю договор о том, что на срок действия ипотечного кредита обязуюсь работать на предприятии. Если я по какой-либо причине соберусь увольняться, то мне надо будет вернуть деньги, которые компания вложила. Считаю, это справедливо. Руководство таким образом мотивируют людей оставаться в компании. Это хорошо, а для моногородов: Усть-Илимска, Братска – вообще отличное решение. Получить ведомственное жилье там почти нереально, а свое приобрести – сложно, цены сильно подросли. И эту проблему компания решает.

Банкам участие в программе тоже интересно. Часть платежа оплачивает компания, для банка это лучшая гарантия: риски снижаются.

Антон Осипов.

Фото: Андрей Фёдоров.

Условия корпоративной жилищной программы – максимально гибкие. Можно получить кредит у банка-партнера по сниженной ставке, даже без первоначального взноса. Средства можно направить на покупку как нового, так и вторичного жилья, а также на рефинансирование ранее взятой ипотеки. Компания также обязуется оплачивать за сотрудника 50% от суммы ежемесячного платежа.

По условиям программы, подать заявку на участие могут сотрудники, проработавшие на предприятиях группы от одного года, если это молодые специалисты, или не менее трех лет – для остальных работников. Предпочтение отдается тем, кто намерен надолго связать свою карьеру с компанией, представителям дефицитных профессий, сотрудникам, регулярно выполняющим и перевыполняющим производственные показатели, активно участвующим в проектах повышения эффективности производства, социальных и культурных мероприятиях, проводимых компанией, а также награжденным ранее грамотами и благодарностями за профессиональную деятельность.

История 3. «Историю семьи мы начнем в собственной квартире»

Максим Шекк, инженер-энергетик 10 разряда Братской ГЭС:

– Мысли о том, что в ближайшее время я возьму ипотеку, меня уже посещали. Все-таки в наше время молодой семье обзавестись собственным жильём возможно только с помощью кредита. Благодаря корпоративной ипотечной программе, задуманное получилось осуществить раньше, чем я планировал. Сумма кредита составляет 2,5 млн рублей, срок – 10 лет.

Решиться на этот шаг мне было достаточно легко: работа в компании мирового уровня и стабильный доход дают уверенность в завтрашнем дне. К тому же, плюсы самой программы – весомые: и более низкий процент по кредиту, и возмещение компанией до 50% платежа. Эти два аргумента просто не оставляют и доли сомнения в вопросе, брать или не брать ипотеку.

Еще проживая с будущей женой в съёмном жилье, мы точно для себя поняли, что хотим купить трехкомнатную квартиру, не меньше: пока мы будем выплачивать ипотеку, у нас точно появится ребёнок. И именно такая квартира позволит нам всем комфортно и счастливо жить.

Наша квартира расположена в очень удачном районе: напротив дома – лицей и школа, два детских сада. В шаговой доступности – магазины первой необходимости, аптеки. Из окон открывается потрясающий вид на Ангару. Ремонт в квартире будем делать обязательно, но постепенно: все-таки весьма трудно совмещать и ипотеку, и ремонт.

Этот год в моей жизни богат на события. Изначально в планах была только свадьба. Но положение о корпоративной ипотечной программе быстро внедрили, и ее преимущества не заставили меня долго сомневаться в решении. И как же хорошо сложились обстоятельства: историю своей семьи мы начнем в собственной квартире!

Корпоративная жилищная программа продлится, как минимум, до 2023 года. Сотрудники, которые сегодня по каким-то причинам не подходят по критериям программы, вполне смогут попасть в нее в ближайшем будущем. Более того, компания рассматривает возможность самостоятельного строительства жилья. По примеру Тайшета, где строится алюминиевый завод и анодная фабрика, это могут быть целые микрорайоны со своей школой, больницей, детским садом, бассейном и т.д. В условиях дефицита предложения и роста цен на вторичном рынке это сможет стать еще одним подспорьем в решении жилищного вопроса сотрудников.

По словам генерального директора En+ Group Владимира Кирюхина, корпоративная жилищная программа важна не только для работников, но и для самой компании. «Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие сотрудники связывали свое будущее с нашими предприятиями, поэтому помогаем сделать их жизнь комфортнее, – прокомментировал он. – Надеемся, что программа поможет нам привлечь молодых и высокопрофессиональных специалистов, мотивировать их на долгосрочный труд на наших предприятиях, повысить нацеленность на достижение поставленных задач и улучшить социальную стабильность в трудовых коллективах. Помогая своим сотрудникам, мы тем самым помогаем в решении социальных проблем в регионах в целом".