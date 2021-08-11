En+ Group совместно с музеем Виктории и Альберта создадут арт-объект для Лондонского фестиваля дизайна

En+ Group и Музей Виктории и Альберта создадут необычный экологичный арт-объект для Лондонского фестиваля дизайна. «Между небом и лесом» – скульптура, созданная из алюминия, произведенного по технологии инертного анода и обладающего самым низким в мире «углеродным следом», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Арт-объект призван привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования низкоуглеродного алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого экономического развития и «зеленого» будущего. Курс на «озеленение» компании задал ее основатель Олег Дерипаска.

Алюминий – легкий и прочный металл, который может поддаваться переработке практически бесконечно. Он используется в быстроразвивающихся сегментах рынка, отвечающих целям перехода к низкоуглеродной экономике: производство электрического городского транспорта, кабелей для возобновляемых источников энергии, «зеленое» строительство, перерабатываемая упаковка, а также во многих других отраслях.

Скульптура будет установлена в саду Джона Мадейски на территории Музея Виктории и Альберта с 18 сентября по 17 октября 2021 года во время Лондонского фестиваля дизайна (проходит с 18 по 26 сентября 2021 года).

Для создания на первый взгляд хрупкой, но в реальности прочной конструкции, требуется минимальное количество алюминия. Так арт-объект будет демонстрировать уникальные свойства используемого металла. Согласно концепции студии дизайна Nebbia Works, алюминиевые листы с минимальным количеством разрезов и изгибов превратятся из 2D-объекта в сложное 3D-пространство. Посетители музея откроют для себя сад Джона Мадейски с новой стороны и смогут прогуляться по арт-объекту, символизирующему алюминиевый лес, устремленный в небо.

В дальнейшем арт-объект планируется экспонировать в крупных городах присутствия компании в России.

«Арт-объект изготовлен из алюминия с самым низким в истории «углеродным следом». Использование этой революционной технологии в сочетании со стихией воды демонстрирует неиссякаемый потенциал и экологическую ценность этого «зеленого» металла. Такой метод производства алюминия ставит этот металл, бесконечно поддающийся переработке, на первое место среди любых других материалов, с которыми мы сможем достичь устойчивого развития нашей планеты», – Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group.

«Музей Виктории и Альберта – ведущий мировой музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, и поэтому мы подходим к проблемам климатического кризиса творчески – с целью вдохновить молодое поколение. Мы хотим воздействовать на восприятие устойчивого развития представителями разных поколений, регионов и обществ. Мы даем ход своему воображению и изобретательности, чтобы привлечь внимание зрителя к темам экологичного будущего и устойчивого развития и настроить его на необходимые изменения. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с En+ в исследовании потенциала инновационного низкоуглеродного алюминия, и с нетерпением ждем возможности увидеть эту захватывающую скульптуру на Лондонском фестивале дизайна», – Тристрам Хант, директор музея Виктории и Альберта.