Объем ИЖС за пандемию вырос на 30%

Спрос увеличился в 1,5 раза.

Объемы ввода жилья населением в 1 полугодии 2021 года показали существенный прирост по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 гг. Эксперты Циан проанализировали (исследование есть у SIA.RU) динамику индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по данным, опубликованным Росстатом, а также выяснили, как изменились цены, спрос и предложение на рынке загородной недвижимости России за год.

В 1 полугодии 2021 года в России было введено в эксплуатацию 20,2 млн кв.м. индивидуального жилья. В сравнении с 1 полугодием 2020 года, на которое пришелся локдаун, показатель вырос на 41,3%. Больше объем и по сравнению с 1 полугодием допандемийного 2019 года на 29,5% (тогда было введено 15,5 млн кв.м.).

Всего в 2020 году населением было введено 39,1 млн кв.м. жилья, в 2019 году значение было ниже - 37,0 млн кв.м. С 2010 года ежегодно объемы ИЖС увеличиваются в среднем на 5,5%. Исключением стали 2014-2016 года, когда были зафиксированы сначала очень высокие значения (36,1 млн кв.м. в 2014 году - +18,3% за год), а затем спад до прежнего уровня (31,8 млн кв.м. в 2016 году - -9,2% к 2015 году).

Рост объемов ИЖС закономерен. Население все больше осознает преимущества жизни за городом: собственный дом, лучшая экологическая ситуация, близость к природе, относительная безопасность и т.д. В пригородах не такая высокая плотность населения, как в центре, соответственно, меньше шума, спокойнее темп жизни. Развитие сервисов по доставке товаров и все большая автомобилизация населения усиливают процесс.

Дополнительным фактором роста интереса к постоянной жизни за пределами города стала пандемия. За счет перехода на удаленный формат работы все большее число людей задумалось о жизни за городом, к тому же за период самоизоляции многие почувствовали необходимость в расширении жилой площади (необходим кабинет для работы, отдельные комнаты для всех членов семьи), что сложно сделать в городской квартире. Вымывание наиболее ликвидных готовых вариантов на загородном рынке в совокупности с утверждением льготной семейной ипотеки на строительство частного дома стимулировали интерес населения к приобретению земельных участков и увеличили темпы ИЖС. Рост объемов связан также и с процессом дачной амнистии (те строения, на которые жители получили документы недавно, учитываются как вновь построенные, хотя им может быть уже много лет).