Отец и сын из Иркутской области обкрадывали фуры на ходу

Ранее они отсидели по пять лет за аналогичное хищение оружия, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 километров в час. При этом дальнобойщик не заметил пропажу. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам.

В ноябре прошлого года в полицию в Иркутске обратился водитель, выполнявший поставку бытовой и компьютерной техники. Он рассказал сыщикам, что из его грузовика на федеральной автодороге между Красноярском и Иркутском пропала различная электроника (от телевизоров до чайников и флеш-карт) на сумму свыше миллиона рублей.

Во дворе частного дома подозреваемых, которыми оказались отец и сын в возрасте 33 и 54 лет, в ходе обыска оперативники и следователи обнаружили часть пропавших товаров.

Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперед, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом.

Подозреваемые свою причастность не признавали. При этом несколько лет назад суд установил, что, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе их транспорт прижимался к большегрузам. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка, привязанная к кольцу в салоне автомобиля злоумышленников.