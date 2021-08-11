За неделю более 400 вопросов поступило на прямую линию с Игорем Кобзевым

Лидером по количеству направленных вопросов стал Иркутск, рассказали SIA.RU в администрации области.

Большинство обращений касаются сферы ЖКХ. Среди тем, которые волнуют жителей региона, состояние дорог, развитие сферы здравоохранения, социальное обслуживание, благоустройство, образование и другие.

Напомним, Прямая линия с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 17 августа. Вопросы можно направлять через сайт.

Трансляция будет проводиться на нескольких информационных площадках: в телевизионном эфире на каналах «Россия 24», «АИСТ ТВ», «НТС». На сайтах «АИСТ ТВ», «Вести Иркутск», «НТС», «ТИВИСИ», «ИРТ», «БСТ» и «Актис», телерадиокомпании «Диалог», на телеканале «Россия 24», на ютюб канале Вести-Иркутск, информационных порталах «IRK.ru», «Тайшет24», сайте газеты «Областная». Начало в 18:00.