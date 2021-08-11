Названы 10 лучших российских городов для молодежи

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах существует больше возможностей для обучения и построения карьеры молодых специалистов. В исследовании приняли участие более 2400 пользователей сервиса 18-25 лет из всех регионов страны.

Рейтинг лучших городов для молодежи ожидаемо возглавляет Москва – ее отметили 46% опрошенных. В тройку привлекательных городов для молодых специалистов до 25 лет также вошли Санкт-Петербург (выбор 37% участников опроса) и Новосибирск (34% голосов). Среди главных преимуществ этих городов чаще всего отмечали наличие возможностей для карьерного роста (68% ответов), высокие зарплаты (66%), высокий уровень жизни (52%), развитую инфраструктуру (49%) и хорошие ВУЗы (48%).

28% молодых соискателей отметили привлекательность Краснодара, еще 27% опрошенных проголосовали за Казань. Четверть участников исследования (по 25% респондентов) также выделили для себя Екатеринбург и Сочи. В этих городах среди преимуществ чаще всего выделяли возможности для карьерного роста (51% ответов), развитую инфраструктуру (43%), высокие зарплаты (40%) и высокий уровень жизни (33%). Также эти города от первой тройки рейтинга отличает возможность установить хороший баланс между работой и личной жизнью – это отметили 40% участников исследования.

Топ-10 городов, которые лучше всего подходят молодым специалистам, закрывают Владивосток (выбор 19% участников исследования), Калининград (12%) голосов и Ростов-на-Дону (11%) голосов. Там респонденты также отмечали наличие возможностей для карьерного роста (48%), высокий уровень заработных плат (38%), развитую инфраструктуру городов (34%) и возможность установить баланс между работой и личной жизнью (32%). Еще 30% участников исследования выделили высокий уровень жизнь в названных городах.

Главным минусом городов с меньшим количеством голосов 86% опрошенных молодых специалистов называют низкие зарплаты. Еще 60% участников исследования рассказали, что в других городах страны меньше недостаточное количество рабочих мест, а 43% респондентов выделили низкий уровень жизни.

19% молодых соискателей указали на неразвитую инфраструктуру некоторых российских городов, а 18% рассказали, что их сфера в других городах России недостаточно развита.

16% опрошенных также обращают внимание на плохую экологию в некоторых регионах, 15% – на отсутствие возможностей для досуга и занятий спортов, а 13% – на более низкое качество образования.

Каждый десятый молодой специалист считает, что в других городах трудно найти вторую половину, а 6% отмечают отсутствие рекреационных ресурсов. Еще 3% респондентов в варианте «Другое» рассказали, что в других городах России сильнее развита бюрократия, которая мешает карьерному развитию.