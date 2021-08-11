Почти половина работодателей Иркутской области не оплачивают переработки

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Сибири, в том числе из Иркутской области, и выяснила, как часто им оплачивают внеурочную работу и почему они не уходят с работы вовремя.

Почти половина трудоустроенных жителей региона (49%) сообщили, что их работодатель никогда не оплачивает сверхурочную работу. Чаще других оплату за переработки не получают юристы, специалисты банковской сферы, hr-специалисты, маркетологи и «пиарщики».

Среди тех, кто получает оплату за дополнительные часы работы (таких 51%), 13% сообщили, что оплата бывает очень редко, 10% – что она случается время от времени. Лишь 38% респондентов подтвердили, что работодатель всегда оплачивает им сверхурочную работу, чаще всего это специалисты рабочих специальностей и сотрудники транспортно-логистической сферы.

На вопрос, почему вы перерабатываете, самыми популярными ответами стали такие: не могу сказать «нет» руководителю или коллегам, в результате мне дают дополнительную работу (28%); испытываю снижение продуктивности, в результате не могу выполнять свои задачи в срок (16%); беру на себя слишком много обязанностей и не рассчитываю время, за которое могу их выполнить (15%). Кроме того, среди часто встречающихся причин задержки на работе встречаются такие, как производственная необходимость, ненормированный рабочий день, аварийные работы, нехватка персонала, неумение руководителя распределять обязанности, перекладывание работы смежных отделов, некому работать, принятая в компании практика переработок, совмещение с учебой, гиперответственность, а также некоторые работают дольше общепринятого времени, потому что им очень нравится их работа.

«Опросы, проведенные ранее, показывают, что 80% жителей Иркутской области готовы работать больше, если потребуется, при условии, что работодатель будет максимально заботится о них. Главными критериями заботы, по мнению иркутян, являются удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым, оплата сверхурочного рабочего времени, широкие возможности для карьерного роста, гибкий график работы и наличие в соцпакете полиса ДМС», – прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.