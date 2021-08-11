En+ Group совместно с Хоккейным клубом «Байкал-Энергия» проводят конкурс эскизов по оформлению хоккейных кортов

Прием заявок и работ для участия от активных творческих иркутян проходит с 10 по 25 августа 2021 года, рассказали SIA.RU в пресс-службе En+ Group.

Участникам конкурса необходимо выбрать хоккейный корт и разработать эскиз оформления, заполнить заявку, подготовить фотографии реализованных творческих работ и до 25 августа отправить на электронную почту оргкомитета Irk.molod@gmail.com. Организаторы предоставляют авторам свободу творчества, общая тематика для всех работ – «Юность. Энергия. Спорт».

Из числа полученных заявок комиссия отберет победителей, которые воплотят свои работы с 1 по 19 сентября 2021 года. Участники получат все необходимые материалы и инструменты, а также будут награждены ценными призами, призовой фонд конкурса составляет 150 000 рублей.

Соорганизатором конкурса выступает АНО Клуб Молодых Архитекторов при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Развитие и популяризация хоккейного детско-юношеского спорта на территории Иркутска является одним из направлений деятельности «Байкал-Энергии». Ежегодно генеральный спонсор Клуба компания En+ Group реализует мероприятия по поддержке подшефных хоккейных кортов Клуба. Инициатором развития этого направления и поддержки хоккейного клуба стал основатель компании Олег Дерипаска.

Программа первичной подготовки юных хоккеистов делает доступным занятия с профессиональными тренерами для всех желающих детей. В Иркутске на пяти подшефных хоккейных кортах под руководством опытных тренеров ежегодно занимаются более 130 детей. В дальнейшем у воспитанников дворового хоккея появляется перспектива пополнить команды различных возрастных групп детской школы «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом и выступать за честь Иркутской области на соревнованиях различного уровня. Посещение детских хоккейных секций «Байкал-Энергии» бесплатное.

Детские команды «Байкал-Энергии» уже являются участниками различных соревнований регионального и всероссийского уровня. Самые талантливые юные спортсмены имеют шанс попасть в команду «Байкал-Энергия» Высшей лиги и Суперлиги. Один из таких примеров Николай Иващенко – игрок действующего состава команды Суперлиги, чемпион мира среди молодежных команд 2019.

«Поддерживая хоккей с мячом в Иркутской области, одной из важных задач En+ Group ставит воспитание и подготовку юных спортсменов. В прошлом сезоне сделали упор на расширение территории присутствия и открыли подшефный корт в микрорайоне Солнечный на базе Центра образования №47. В ближайших планах открытие еще одного подшефного корта в Свердловском районе. Сейчас реализуем идею оформления раздевалок у хоккейных кортов c привлечением талантливой и творческой молодежи города Иркутска», – Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.