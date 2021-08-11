Тротуарную плитку укладывают на Нижней Набережной в Иркутске

Работы ведутся параллельно с двух сторон в районе пешеходного моста от мемориала Вечный огонь в сторону памятника Якову Похабову, сообщили SIA.RU в мэрии.

Подрядчик планирует завершить работы до сентября. Помимо того, в районе Московских ворот обновляют ограждение.

Напомним, что в Иркутске в 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проходит благоустройство 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ведется на 54 дворовых территориях города.