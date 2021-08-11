Пожары в Иркутской области произошли по вине легальных лесозаготовщиков – Greenpeace

Greenpeace России сообщает на официальном сайте, что совместно с партнерами из организации «Люди леса» и Фондом «Сохранение Сибири и Дальнего Востока» в Приангарье провел исследование, чтобы выяснить реальные причины пожаров в России. По информации защитников природы, большинство возгораний в Иркутской области устроили легальные лесозаготовщики.

Фото с официального сайта Greenpeace

«Выяснилось, что большинство новых пожаров, по которым еще можно определить, где и как они начались, возникло на вырубках. И это не мифические незаконные рубки «черных лесорубов», а самые обычные легальные лесозаготовки, где самые обычные рабочие сжигают порубочные остатки, жгут костры, курят и бросают окурки», – говорится в сообщении.

Фото с официального сайта Greenpeace

По информации организации, лесозаготовителям выгоднее сжечь остатки срубленного леса, чем очищать лесосеку другими способами или перерабатывать эти отходы, потому они жгут места вырубок, однако с нарушениями – в неподходящее время, не соблюдая правила пожарной безопасности. Из-за этого огонь часто «уходит» с лесосек на огромные площади, которые горят до осени.

«Это очень важные данные, потому что они дают нам возможность найти реальные решения. Мы можем прямо сейчас снизить число новых пожаров, если повлияем на то, как ведутся лесозаготовительные работы: полностью остановим летнее сжигание порубочных остатков и усилим контроль со стороны лесной охраны. Такие пожары можно эффективно предотвращать, а если уж они возникли – тушить на ранних стадиях», – отмечает Greenpeace.

По данным «Авиалесохраны», в Иркутской области на 11 августа горят 123,9 тысячи га леса. Приангарье занимает второе место по площади лесных пожаров в стране.