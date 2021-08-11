Проценко посетил Иркутскую областную клиническую больницу

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился опытом и дал рекомендации по реабилитации после коронавируса, сообщают Вести Иркутск.

«Мы получили ценнейший опыт ведения этих пациентов. Начиная от начала и заканчивая ведением пациентов, которые находятся у нас в больнице, а их ещё поступает достаточно много и в реанимациях», – говорит главный врач Иркутской областной клинической больницы Пётр Дудин.

Лечение не должно заканчиваться и после реанимации, уверены московские врачи. Развитие возможностей реабилитации, по словам главы регионального Минздрава Якова Сандакова, должно стать одним из основных направлений борьбы с пандемией.

Он уверен: пик третьей волны в Иркутской области уже позади.

Несмотря на высокие показатели в правительстве региона сообщают о выходе на плато заболеваемости, возобновляют плановый прием больных и сокращают коечный фонд.