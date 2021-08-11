Компания En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата №3 на Братской ГЭС

В составе соответствующих гидроагрегатов Братской ГЭС – 18 рабочих колес, проект модернизации которых разделен на три этапа, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата ?3 на Братской ГЭС.

Так, в рамках первого этапа модернизации, с 2004 по 2010 годы, реконструированы гидроагрегаты №13-18. Тогда замена рабочих колес позволила повысить КПД гидроагрегатов до 95,3%. Проект увеличил выработку электроэнергии на ГЭС, сократил генерацию на тепловых электростанциях и, следовательно, снизил выбросы СО2 в атмосферу. Благодаря успешной реализации данного этапа компания стала одним из победителей первого конкурса проектов Киотского протокола в 2010 году.

En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата ?3 на Братской ГЭС.

Во время второго этапа модернизации на Братской ГЭС, с 2014 по 2017 годы, были заменены еще 6 рабочих колес на гидроагрегатах №№ 6-10 и №12. Все 12 новых рабочих колёс на Братской ГЭС, установленные в ходе первых двух этапов проекта, уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды.

Третий этап модернизации на Братской ГЭС начат в 2021 году и подразумевает замену оставшихся шести рабочих колес. Сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей. При выборе поставщиков оборудования приоритет отдавался отечественным компаниям. Так, изготовление рабочих колес и вспомогательного оборудования осуществляет АО «ТЯЖМАШ». На сегодняшний день весь комплект рабочего оборудования поставлен в полном объеме и готов к монтажу. Окончание работ и пуск гидроагрегата намечен на конец декабря.

En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата ?3 на Братской ГЭС.

«Модернизация гидроэлектростанций важна не только для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, но и для повышения эффективности работы станций. В долгосрочной перспективе реализация программы «Новая энергия» позволит нам выйти на лучшие показатели эффективности в отрасли. Проект «Новая энергия» имеет и экологическую составляющую – планируется, что, начиная с 2022 года, ГЭС увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт*ч, пропуская через турбины тот же объем воды», – Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил.

Комплексная программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» реализуется на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки до 1 712,1 млн кВт*ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. тонн CO2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд рублей.