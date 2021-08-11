Пять проектов очистных сооружений для поселений на Байкале завершат к марту 2022 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на расширенном заседании Совета по правам человека при президенте РФ сообщил, что власти намерены в марте 2022 года завершить разработку пяти проектов строительства очистных сооружений в населенных пунктах, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории, пишет ТАСС.

«Мы планируем проектировать и проводить строительство <...> очистных в населенных пунктах, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Сегодня правительство ведет в этом направлении проектные работы – уже пять проектных работ с учетом утверждения всех проектных решений и получения экологической и строительной экспертиз мы планируем завершить в марте следующего года», – отметил Кобзев.

Глава региона также добавил, что еще в 2019 году экспертная группа ведущих ученых организаций-производителей оборудования в сфере водоотведения и очистки сточных вод разработала региональную концепцию системы водоотведения в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории – проектирование очистных ведут на основании этого документа.