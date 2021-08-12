С заботой о планете: 10 фактов о волонтерском проекте «360»

Экологический проект «360», организованный En+ Group, этим летом проходит уже в одиннадцатый раз. В программе – традиционная уборка мусора на Байкале, экоакции в других городах присутствия предприятий компании, а также масштабный онлайн-экомарафон. Амбассадором «360» в 2021 году выступает известный путешественник и ученый Николай Дроздов. Подробнее о проекте и его участниках – в нашем материале.

1. 11 лет в Иркутске

Проект «360» проводится с 2011 года как часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель – защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа была начата более десяти лет назад по инициативе основателя компании, общественного деятеля Олега Дерипаски и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты. Первая акция прошла в Иркутске.

2. 148 000 волонтеров

За эти годы проект прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора на берегу Ангары до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За время реализации проекта эковолонтерами по всей России стали порядка 148 000 человек.

3. Утилизировали более 4500 тонн мусора

Именно столько собрали волонтеры «360» за время действия проекта в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан.

4. Высадили более 1500 саженцев кустарников и деревьев

За время существования проекта волонтеры высаживали деревья и кустарники как в заповедных зонах, так и в городской черте. Среди локаций были Байкальский заповедник, о. Конный в Иркутске, г. Сочи, где в посадке принимала участие амбассадор проекта 2017 года Елена Летучая. В 2021 году к высадке планируется 772 саженца на о. Конный и на Аллее ветеранов в г. Иркутске.

5. Помощь природе и рост экоосознанности

Участники проекта облагородили десятки заповедных зон, убрали несанкционированные свалки, обустроили экологические тропы, но главное – расширили свои знания в сфере экологического образа жизни, формируя и привнося в свою жизнь новые привычки, безопасные для экологии планеты.

6. Добавили онлайн

В 2020-м в проекте появился онлайн-формат, и в этом году «360» проходит по трем направлениям: онлайн-экомарафон, экоакции у водоемов в городах присутствия предприятий компании, а также традиционная уборка мусора на Байкале. Онлайн-направление проекта дает возможность любому человеку внести свой вклад в защиту природы и почувствовать реальные изменения в своей жизни, добавляя полезные экопривычки. Для участия в онлайн-марафоне нужно пройти регистрацию на сайте https://360-online.ru/

7. Сентябрьская традиция

Ключевая акция волонтерского проекта «360» пройдет 4 сентября на берегах Байкала и других водных объектов, а также в популярных местах отдыха в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. В этот день добровольцы проведут уборку мусора и благоустройство городских территорий. Регистрация откроется 16 августа 2021 года на сайте project-360.ru

8. Байкал – от рассвета до заката

Один день на Байкале – от рассвета и до заката – может увидеть каждый, благодаря таймлапсу, вышедшему 22 июля. Это продолжение и дополнение музыкального альбома «Голоса Байкала», выпущенного в рамках проекта «360» в прошлом году. Пять треков с волшебными звуками природы без слов расскажут о великом озере, напомнив о хрупкости его экосистемы.

9. Николай Дроздов – амбассадор «360»

В 2021 году амбассадором проекта «360» стал знаменитый путешественник, телеведущий и ученый Николай Дроздов. Специально для проекта он разработал уникальный чек-лист для любителей природы – он размещен на сайте онлайн-марафона «360». Там же можно найти полезные советы по формированию экопривычек и от других экспертов.

10. Призы со смыслом

Волонтеры «360» ежегодно получают экопризы за участие в акциях и других активностях и продолжают нести идеи проекта, пропагандируя экологичный образ жизни, так как все призы наглядно демонстрируют разумное потребление и замену одноразовых вещей многоразовыми. В этом году, выполняя задания чек-листов, участники онлайн-марафона «360» могут выиграть многоразовые бутылки для воды, экопазлы, восковые салфетки, бамбуковые зубные щетки, шопперы и множество других экопризов. Главным призом финального розыгрыша станет экземпляр книги Николая Дроздова «Тайны живой природы» с автографом и пожеланием автора. Все подробности и механику участия смотрите на сайте: 360-online.ru.

«Хочешь жить на Земле – позаботься о ней»

2 августа в прямом эфире инстаграм-аккаунта «360» выступил амбассадор проекта Николай Дроздов. Он поделился своим опытом экожизни и объяснил, почему так важно заботиться о природе.

«Эта планета в пределах галактики – единственная, пригодная для проживания. И единственный шанс остаться здесь – начать ухаживать, а не просто преобразовывать, как нам нравится, – поделился ученый. – Если мы начнем уничтожать природу, она скажет: «Окей. Ваше дело. Но, уничтожив меня, вы уничтожите себя. Нужно отодвинуться назад к тем временам, когда еще было равновесие, иначе не мы без природы проживем – природа благополучно проживет без нас. Но нам этого не хочется, правда? Потому мы этого не допустим».

Вылечить мир от стихийных свалок действительно можно, уверен знаменитый путешественник. И единственный человек, которого можно сподвигнуть заботиться об окружающей среде, – это ты сам. С остальными такой фокус не сработает: ссоры и прочий негатив могут привести лишь к ответной агрессии.

«Стоит только сказать: «Что же вы насорили», тут же на вас обрушится ругань, иногда – нецензурная брань. Не надо! Сдерживайтесь. Между собой говорим, людям – ничего. Их нет. Собираем мусор», – описал Дроздов модель поведения при сборе отходов отрядами волонтеров. Он убежден: «живые примеры» действуют на людей мощнее упреков и нравоучений. «Потому никогда не сдавайтесь, подавайте пример другим, но не ссорьтесь».

Советы Николая Дроздова о том, как беречь окружающий мир, отдыхая на природе

«Соблюдая простые, но строгие правила, можно приятно провести время и при этом не причинить никакого вреда окружающей среде», – убежден путешественник и ученый Николай Дроздов. В составленном для проекта «360» чек-листе он рассказывает, как организовать пикник или сходить в поход максимально безопасно для природы. Делимся некоторыми советами экоактивиста. Полная версия чек-листа с заданиями доступна на сайте 360-online.ru.

Совет 1. Выберите место для своего пикника или привала заранее. Лучше воспользоваться специально обустроенной пикниковой зоной. Добирайтесь до места отдыха пешком, на велосипеде или в электричке. Не пользуйтесь личным автомобилем или автобусом, чтобы избежать загрязнения воздуха выхлопными газами.

Совет 2. Замените полиэтиленовые пакеты на тканевые сумки или корзину, а одноразовую пластиковую посуду – на многоразовую. Помните, что пластик и полиэтилен разлагаются в природе многие годы, отравляя почву. Выберите многоразовые вещи, и они прослужат вам очень долго и успешно.

Совет 3. Bluetooth-колонку и прочие «громкие» приборы оставьте дома. Знайте, что громкая музыка и любой шум негативно влияют на природу, пугая лесных обитателей. Птицы из-за непривычного шума часто бросают свои гнезда с кладкой яиц и даже с птенцами.

Совет 4. Заберите с собой весь мусор. Будьте добры к природе – по возможности, соберите и то, что до вас оставили другие: природа скажет вам за это особое спасибо!

Совет 5. Не уносите «на память» из леса ничего, кроме того, что принесли с собой. Постарайтесь, чтобы после вашего присутствия лес или берег остались такими же, как и были, а может быть, даже стали чище.