Строительство двух блок-секций для переселения из ветхого жилья завершается в Иркутске

Они расположены в микрорайоне «Эволюция» и рассчитаны на 135 семей, сообщили SIA.RU в мэрии.

Секции уже возведены, на третьей достраивают последние два этажа. Параллельно ведутся отделочные работы. По информации застройщика, дома будут сданы до конца октября текущего года.

Напомним, что к работам по возведению многоквартирных домов приступили в феврале текущего года. В настоящий момент процент готовности двух блок-секций составляет 82%, третьей – 74%.

Работы выполняют в соответствии с графиком в рамках адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах». На эти цели из бюджета Иркутска выделено более 380 млн рублей.