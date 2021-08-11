Движение ограничат по улицам Красного Восстания и Трилиссера в Иркутске

В районе дома №22/2 и №41а соответственно, сообщили SIA.RU в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».

Частично заблокируют движение в районе дома №22/2 по улице Красного Восстания Иркутска с 09:00 30 августа до 20:00 30 сентября по правой полосе проезжей части улицы Красного Восстания в направлении движения – от переулка Аркадия Сударева до улицы 3 Июля и от улицы Байкальская до дома №41а по улице Трилиссера с 09:00 30 августа до 20:00 30 сентября по правой полосе проезжей части улицы Трилиссера в направлении движения – от улицы Байкальская до улицы Лебедева-Кумача.