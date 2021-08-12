Россельхозбанк и Минсельхоз отметили высокую востребованность сельской ипотеки в Иркутском регионе

Директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова приняла участие в выездных мероприятиях, организованных с участием делегации министерства сельского хозяйства Российской Федерации во главе с заместителем министра Оксаной Лут. Участники посетили Нукутский и Заларинский районы. Замминистра оценила развитие сел в Иркутской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и отметила востребованность сельской ипотеки.

«Иркутская область является правильным, целевым примером работы по программе комплексного развития сельских территорий. Регион с первого года включился в реализацию программы, начинали с шести мероприятий, в этом году добавились новые, связанные с поддержкой занятости. Каждый год регион увеличивает объём привлекаемого федерального финансирования по программе. По итогам предварительного отбора Минсельхоза России на 2022 год проект комплексного развития Заларинского района занял первое место в Сибирском федеральном округе, очень хорошо подготовлены документы и сама концепция», – подчеркнула Оксана Лут.

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка с марта 2020 года активно выдаёт сельскую ипотеку. За этот период более 900 иркутских семей смогли улучшить жилищные условия, общая сумма выданных средств превысила 2,3 млрд. рублей.

«Интерес к льготному ипотечному кредитованию в нашей области остается неизменным. Все больше горожан рассматривают варианты переезда на загородные территории. Это обусловлено развивающиеся инфраструктурой, современной застройкой и тенденцией к жизни за городом. С начала этого года, в банк поступают в большей части заявки на строительство индивидуальных домов, причём заявки поступают не только из Иркутского района. Подключаются другие территории, такие районы, как Тайшетский, Братский, Аларский, Куйтунский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Заларинский. Большинство кредитов по сельской ипотеке мы выдаем заёмщикам, проживающим на удаленных территориях. Это хорошая тенденция», – рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков подчеркнул, что программа КРСТ очень важна для того, чтобы создать условия для жизни в сельских территориях, повысить привлекательность территорий, в том числе для тех специалистов, которые приедут туда жить и работать. А это, соответственно, и развитие экономики и сельского хозяйства.

«Федеральное финансирование – это в какой-то мере и снижение нагрузки на региональный бюджет. Нужно максимально участвовать в федеральных программах, и у нас, в принципе, хорошая динамика в последние годы. Мы стали больше подавать заявок, улучшилось качество подготовки документов, и, соответственно, мы стали больше привлекать федеральных средств», – пояснил глава регионального ведомства.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков