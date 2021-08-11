В Иркутске завершается ремонт улицы Сурикова

​​Проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а также укладка нового слоя, сообщает пресс-служба мэрии.

– Работы проводим большими картами, заменим старое непригодное покрытие и дорога будет в нормативном состоянии. Помимо того, меняем асфальтобетон улицы Бурлова, устанавливаем там бордюр, – сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. – Кроме этого, четыре бригады одновременно выполняют ямочный ремонт.

Всего в 2021 году в Иркутске будет отремонтировано 22 дорожных участка протяженностью 22 километра. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова контроль за подрядчиками на всех дорогах осуществляют специалисты независимого строительного контроля.