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В России могут запустить онлайн-продажу российского вина с 1 января

В Москве, Подмосковье и Мордовии с 1 января 2022 года могут запустить эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, с таким предложением выступил Минфин. Ведомство опубликовало соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов.

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Эксперимент распространяется на вина, в том числе крепленые и игристые, которые на 100% произведены из винограда, выращенного на территории России. Их можно будет заказать в розницу через специализированный сайт «Почты России». Сроки эксперимента определит правительство. Также кабмин сможет принять решение о расширении территории, на которой можно дистанционно купить российское вино.

Онлайн-продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. В октябре 2019-го Минфин разработал законопроект по отмене ограничений, Минздрав и Роспотребнадзор выступили против этого. Минпромторг рассчитывал, что вопрос мог бы быть решен в 2020 году, но в октябре посоветовал не ждать скорого разрешения онлайн-продажи алкоголя. В начале этого года Минпромторг высказался в поддержку инициативы по легализации онлайн-торговли алкоголем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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