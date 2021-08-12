Альфа-Банк нанял на работу победителей Alfa Battle Camp

Альфа-Банк нанял на работу финалистов международного кэмпа для UX-исследователей и продуктовых дизайнеров Alfa Battle Camp, который проходил в формате онлайн-челленджа с завершающей креативной неделей в Сочи.

В банк пришло почти 1500 заявок на участие и более 190 эссе, 80 участников прошли во второй этап, а 50 — в финал. Перед командами стояла задача создать дизайн-концепции и предложить качественные решения для продуктов банка. Ключевыми темами, над которыми работали участники, стали инвестиции и накопления, повседневные покупки и платежи (daily banking), семейные финансы, открытие и поддержка своего бизнеса.

На финальном этапе принималась во внимание оценка решений нейросетью: когда в режиме реального времени анализировался эмоциональный отклик людей на пользовательские сценарии от участников.

Отличительной чертой Alfa Battle Camp стало использование связки «дизайнер — исследователь — мобильный разработчик». Это позволило сразу тестировать решения, а потом их дорабатывать с учетом результатов от искусственного интеллекта.

По итогам баттла все участники финальной недели кэмпа получили возможность направить резюме в Альфа-Банк.

Было получено 32 резюме, 18 кандидатов приглашены на собеседования, а девять уже присоединились к цифровой команде банка в качестве UX-исследователей и продуктовых дизайнеров.

«Нам удалось создать настоящее талантливое комьюнити дизайнеров и UX-исследователей, чьи идеи по яркости и креативности не уступали профессионалам рынка. Это именно то, что нужно банковским продуктам и решениям: легкость, свобода и скорость. Мы закрыли все вакансии UX-исследователей на этот период. Alfa Battle Camp оправдал себя на все сто», — поделился член правления, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.