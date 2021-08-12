Банк «Союз» предлагает приобрести инвестиционную золотую монету «Победоносец» номиналом 50 рублей, выпущенную Банком России.
Каталожный номер монеты «Победоносец» - 5216-0060
Банк «Союз» осуществляет продажу и покупку монет из драгоценных металлов у физических лиц в Дополнительном офисе «Сущевский», по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1.
Время покупки/продажи монет:
- Пн - чт.*: с 9.30 до 16.00;
- Пт.*: с 9.30 до 15.00.
Актуальную информацию по ценам покупки и продажи монет и о наличии монет из драгоценных металлов можно узнать по телефону: (495) 729-55-55 (доб. 42741, 42673).
Не откладывайте покупку - количество монет ограничено.
* - в предпраздничные дни рабочее время сокращено на час