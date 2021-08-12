Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых популярных ипотечных банков

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых популярных ипотечных банков середины 2021 года по версии финансового портала Бробанк и занял 27 строчку рейтинга.



По словам аналитиков портала, вторая половина текущего года ознаменовалась огромным спросом на целевые займы для покупки жилья. Вызвано это действием программы с государственным субсидированием. Невзирая на общие тренды, россияне выбирали разные структуры для заключения сделки. Оценивая это направление, сервис Brobank.ru определил самые популярные ипотечные банки середины 2021 года. То есть по числу новых целевых займов, выданных за январь-июнь. Основным параметром рейтинга стала сумма всех договоров профильных долговых обязательств. То есть и по покупке новостройки, и вторички. В том числе рефинансирования ипотеки.

Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

