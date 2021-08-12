Южная Корея и Африка компенсировали закрытие Китая для российских экспортёров рыбы и морепродуктов

Введённые Китаем в конце 2020 года ограничения на импорт создали для российских производителей рыбы и морепродуктов дополнительные барьеры для возможности осуществления поставок на рынок главного иностранного потребителя. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в начале 2021 года1 доля Китая в структуре отечественного экспорта рыбы сократились до 15%, в то время как поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% до 58% от всего объема экспортируемой продукции в натуральном выражении. Несмотря на сохраняющееся лидерство азиатских рынков, перспективным направлением могут стать страны Африки, которые по итогам января-апреля текущего года показали максимальный после Южной Кореи прирост объемов импорта российской рыбы и морепродуктов.

За первые 4 месяца 2020 года2 Китай импортировал 67% (457,520 тыс. тонн) от всей поставляемой за рубеж продукции российского рыбохозяйственного комплекса, однако за аналогичный период 2021 года его доля сократилась до 15% (78,659 тыс. тонн). В то же время доля поставок в Южную Корею выросла с 22% (151,894 тыс. тонн) до 58% (301,789 тыс. тонн).

«После ограничения экспорта в Китай именно Южная Корея стала лидером по импорту российской рыбы и морепродуктов: в натуральном выражении поставки удвоились. Но с точки зрения роста экспорта Южную Корею следует рассматривать в первую очередь как транзитную платформу на пути продукции отечественного рыбохозяйственного комплекса на рынки Азии. Поэтому экспорт в Южную Корею и его товарная структура отражают картину поставок в регион в целом», – прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов

Основной категорией экспорта на азиатские рынки через Южную Корею стали относительно недорогие породы рыб, в частности, замороженный минтай. Его поставки выросли на 195% за год до 187,477 тыс. тонн, и он составляет 62% поставок в Южную Корею. Но наивысшую динамику показали сардины. За первые четыре месяца текущего года объем экспорта этого вида рыб вырос более чем в 6 раз до 25,846 тыс. тонн. Такой рост поставок в Южную Корею эксперты Россельхозбанка связывают с тем, что страна быстрее других справилась с первыми волнами коронавируса и стала активно экспортировать рыбную продукцию в другие государства Юго-Восточной Азии: в результате возник дефицит баланса, который стал восполняться импортом из России.

Новые рынки

Одновременно ряд стран Африки резко увеличили объемы импорта российской рыбы. Так, новыми направлениями для отечественных компаний рыбодобывающего сектора стали Кот-Д’Ивуар (8 382 тонны), Гана (1 117 тонн), Бенин (284 тонн), Того (57 тонн), Камерун (56 тонн).

Однако первое место по росту поставок заняла Нигерия, поставки в которую выросли с 83 тонн в первые 4 месяца 2020 года до 21 062 тонн в течение аналогичного периода 2021 года, то есть более чем в 253 раза.

«Изменение позиций Нигерии с 30 на 4 место в рейтинге крупнейших импортеров российской рыбы и морепродуктов связано с сокращением закупок дорогостоящей рыбы Северного моря и южной Атлантики, на смену которым пришла более доступная по цене рыба из России», - поясняет Андрей Дальнов.

По мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ, положительная динамика экспорта в страны африканского континента объясняется эффектом низкой базы.

«Суммарно на государства Африки приходится около 31 тыс. тонн, что составляет 6% от общего объёма поставок в первые 4 месяца 2021 года, но сейчас важнее сам факт диверсификации направлений экспорта. Стартовые поставки на новые рынки традиционно невелики, поэтому мы видим потенциал их значительного увеличения», - добавляет Андрей Дальнов.

Новыми направлениями также стали Швеция (37 тонн), Австрия (29 тонн) и Южная Осетия (13 тонн).

Куда едет рыба из России

В первой десятку импортёров продукции российского рыбохозяйственного комплекса кроме Южной Кореи и Нигерии за 4 месяца 2021 года особенно высокий рост спроса продемонстрировали Япония (+99% до 15 152 тонн) и Германия (+116% до 6 806 тонн).

Первая десятка стран по объёму импорта российского РПК в январе-апреле 2021 г.

Страна-импортёр Объём импорта, тонн Прирост импорта за год Доля в объёме поставок 1 Республика Корея 301 789 + 99% 58% 2 Китай 78 659 - 83% 15% 3 Нидерланды 27 582 + 9% 5% 4 Нигерия 21 062 + в 253 раза 4% 5 Беларусь 16 096 + 40% 3% 6 Япония 15 152 + 99% 3% 7 Украина 8 876 - 8% 2% 8 Кот-Д'Ивуар 8 382 – 2% 9 Германия 6 806 + 116% 1% 10 Казахстан 6 311 + 43% 1%

В целом за указанный период3 Россия экспортировала 518,116 тыс. тонн продукции рыбохозяйственного комплекса.

При сохраняющемся лидерстве Кореи и Китая доля ЕС в поставках выросла с 5% до 8%, постсоветских стран – с 4% до 7%, Африки – с близких к 0 значений до 6%.

«Год назад перечень основных импортёров ограничивался странами Дальнего Востока, ЕС и бывшего СССР. Теперь к нему добавились африканские страны южнее Сахары и на западе континента. Это говорит о продолжающейся диверсификации, которая становится гарантией сохранения экспорта в случае нарушения поставок тому или иному импортёру. Добавление новых стран также положительно влияет на отрасль, создавая дополнительный спрос на разные категории товаров: минтай для бывшего СССР и Азии, треска для Европы, мороженая рыба и скумбрия для Африки. Таким образом, расширение каналов сбыта на практике помогает рыбохозяйственному комплексу сохранить третье место по экспорту товаров АПК России в условиях антиковидных ограничений», – считает Андрей Дальнов.





1 За период январь-апрель

2 По данным ФТС России

3 По данным ФТС России