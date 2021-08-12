Солид Банк предложил онлайн программу Мультидоктор

Российско-японский Солид Банк предлагает современный, недорогой и доступный 24/7 сервис для поддержания здоровья - Мультидоктор.

– В такой пугающей, все время обостряющейся обстановке бушующего коронавируса пробиться к врачу практически нереально. Наверняка многие уже столкнулись с этой проблемой. Даже с симптомами коронавирусной инфекции очень сложно достучаться, а уж если беспокоит что-то другое, то и вовсе помощи можно ждать очень долго…Что же делать, когда есть какие-либо тревожные симптомы у вас, ваших детей или пожилых родственников? Идеальное решение от Солид Банка: получить квалифицированную медицинскую консультацию здесь и сейчас – онлайн программа Мультидоктор, – говоритс сообщении банка.

Программа Мультидоктор позволяет:

Быстро получить медицинскую консультацию в режиме онлайн;

Получить консультации практикующих врачей узкой специализации: гинеколог, отоларинголог, кардиолог, невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, уролог, диетолог, эндокринолог;

Не тратить время - ожидание консультации дежурного врача не превышает 3-х минут;

Проконсультироваться с врачом во время путешествия, командировки и в других ситуациях, когда посещение врача невозможно.

А с пакетом «Семейный» всего за 5 400 руб./год вы сможете быть спокойны не только за своё самочувствие, но и за здоровье своих детей! Всего от 4 рублей в день вы можете обеспечить себя и еще членов семьи безлимитными консультациями квалифицированных врачей на целый год! 24/7 из любой точки мира.

В пакет «Семейный» входят опции:

Безлимитные консультации терапевта/педиатра, в том числе и по расшифровке анализов.

Безлимитные консультации «узких» специалистов: гинеколог, отоларинголог, кардиолог, невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, уролог, диетолог, эндокринолог.

Безлимитные консультации фармацевтов по назначенным препаратам, более дешевым аналогам, наличию в аптеках.

Второе медицинское мнение: альтернативное независимое экспертное заключение в отношении поставленного диагноза, медицинских показаний и плана лечения, полученных ранее – 2 письменные и 2 устные консультации.

Вы можете обмениваться с врачами документами прямо во время консультации.