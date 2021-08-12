Льготную ипотеку для ИЖС запустят с 1 декабря

Правительство и Банк России должны до 1 декабря обеспечить возможность льготного кредитования для строительства частных домов, сообщает портал правовой информации «Гарант».

Получить кредит по сниженной ставке смогут только те заемщики, которые будут использовать при строительстве типовые проекты индивидуальных жилых домов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула на заседании Совета, что при наличии таких проектов банкам будет проще выдать кредит – благодаря тому, что время на проверку проекта сократится. Реестр типовых проектов для частных домов утвердят позже.

Под какой процент будут выдавать льготные кредиты, пока неизвестно.

В настоящее время ипотеку по пониженной ставке можно взять при покупке квартиры в новостройке. Эта меры поддержки появилась в 2020 году и будет действовать до 1 июля 2022 года. Максимальная сумма кредита 3 млн руб., ставка – до 7% годовых, а первоначальный взнос должен составлять как минимум 15% стоимости жилья.

Что касается строительства частного дома, то получить льготную ипотеку для этих целей могут только семьи с детьми.

Ее ставка не может превышать 6% годовых, а размер кредита зависит от региона (12 млн руб., для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для остальных субъектов РФ). На тех же условиях выдается ипотека не только для строительства жилья, но и для его покупки.