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Ростуризм отобрал банки для льготного кредитования отельеров

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По ставке 3-5% годовых. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию отелей, рассказали SIA.RU в Ростуризме.

Заявки подала 21 финансовая организация, 20 из них прошли отбор.

Банки продолжают подготовку проектов и формирование реестра потенциальных заёмщиков, который они должны будут подать уже в сентябре 2021 года.

На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Субсидии выделяются банкам из федерального бюджета, а также государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке в рамках этой программы.

Ростуризм оценивает объем выдачи кредитов за этот период в 200 млрд рублей. На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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