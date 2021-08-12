«Слата» начала сотрудничество с 30 местными производителями

Проект «Местные производители» развивается в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» уже год. За это время компания начала сотрудничество с 30 местными производителями, чей продукт гордо можно назвать словами «наше», «местное». Интерес покупателей к такой продукции вырос на 200 % с начала года, отмечают в «Слате». Лидерами продаж являются фермерская молочная продукция КФХ Пороев, охлажденная говядина от АМПК «Ангарский», мороженое «Култук», а также бургеры «Стритфуд».

Год назад, в августе 2020 года, компания «Слата» запустила проект «Местные производители», цель которого – помогать предпринимателям из малого бизнеса попасть на полки супермаркетов торговой сети. Для этого были значительно снижены требования по минимальным объемам поставок – сотрудничество можно начать всего с нескольких торговых точек.

Как отмечают в сети, это нужный и полезный симбиоз: производитель получает уникальный доступ к более, чем двухсот тысячам покупателем в день, а сеть, в свою очередь, имеет возможность предоставить покупателю широкий выбор и ассортимент нужной ему продукции от местных производителей.

«Чего желает житель большого города, приходя за покупками в магазин? Купить не только все самое необходимое по комфортным ценам и при хорошей представленности ассортимента, но и найти на полках местный продукт – свежий, экологичный и очень вкусный! С уверенностью можно сказать, что за 19 лет работы в непростом бизнесе, в ритейле, мы стали не только лидерами в Восточной Сибири, но и максимально развили свои компетенции и с удовольствием готовы делиться опытом и выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские взаимоотношения», – поделилась руководитель Департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

ТС «Слата» за год удалось привлечь 30 местных производителей к сотрудничеству и представить на полках более 200 товарных позиций, из которых 20% – эксклюзив.

«Проект показал, что наш регион, к сожалению, не богат на местного производителя. При этом те, кто работает, нуждаются в поддержке и помощи от властей, ведь, по сути, это микробизнес. Мы отметили, что производители просто не решаются пойти и сделать первый шаг, так как сложилось традиционное представление, что сотрудничество с крупной торговой сетью – это сложно. Мы показали, что это не так. Понимаем, что не все обладают необходимыми мощностями и не могут покрывать всю сеть своим продуктом, а это 81 супермаркет. Помимо покрытия, встают вопросы и относительно грамотного документооборота, соблюдения всех СанПин при производстве и проверке качества. Мы готовы помогать и сопровождать. Всю необходимую информацию можно найти на сайте www.slata-mestnye.com», – рассказала руководитель проекта и Дирекции по развитию продаж Юлия Климова.

Главный ориентир при формировании ассортимента – это потребность покупателя, а также эксклюзивное предложение от местного поставщика.

В супермаркетах «Слата» представлены товары от местных производителей в категориях: охлажденное мясо, фермерская молочная продукция и сыры, кондитерские изделия, продукция из диких ягод, крафтовое пиво, зелень, произведенная с помощью технологии гидропоника, картофель и морковь, пельмени и позы, готовая еда, мороженое, мыло, стиральный порошок, попкорн, наполнитель для кошачьих туалетов, замороженные полуфабрикаты для выпекания и многое другое.

«Эксклюзивные товары, созданные специально для покупателей сети «Слата», – это товары, которые производитель разрабатывает по уникальной рецептуре только для наших клиентов. Их можно узнать по упаковке со специальной маркировкой «Сделано для «Слата» или «Сделано для «ХлебСоль» и возможно приобрести только у нас», – подчеркнула Юлия Климова.

«Слата» продолжит и дальше развивать проект и привлекать новых местных производителей. Наиболее интересны компании предложения в категориях: мясо, рыба, готовая еда, кондитерские изделия.