Более четырех тысяч школьников трудоустроили в Иркутской области с начала лета

Кампания летней занятости несовершеннолетних стартовала с 1 июня, сообщили SIA.RU в администрации области.

Ребята участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, оказывают копировальные, курьерские услуг и другие.

В Иркутской области в связи с распространением коронавируса особое внимание уделяется мерам безопасности. Школьники трудятся преимущественно на свежем воздухе небольшими группами.

Несовершеннолетние граждане кроме заработной платы от работодателя имеют право на материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тысячи рублей в месяц.

Всего в 2021 году предусмотрено 21,2 млн рублей для трудоустройства более 8 тысяч подростков.