Более четырех тысяч школьников трудоустроили в Иркутской области с начала лета

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11 августа 2021
Кампания летней занятости несовершеннолетних стартовала с 1 июня, сообщили SIA.RU в администрации области.
Ребята участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, оказывают копировальные, курьерские услуг и другие.
В Иркутской области в связи с распространением коронавируса особое внимание уделяется мерам безопасности. Школьники трудятся преимущественно на свежем воздухе небольшими группами.
Несовершеннолетние граждане кроме заработной платы от работодателя имеют право на материальную поддержку от центра занятости в размере 2,4 тысячи рублей в месяц.
Всего в 2021 году предусмотрено 21,2 млн рублей для трудоустройства более 8 тысяч подростков.