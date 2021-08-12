Призер Олимпиады в Токио Артём Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Спортсмены отмечены за большой вклад в развитие отечественного спорта, сообщили SIA.RU в администрации области.

Иркутский стрелок, Заслуженный мастер спорта России Артём Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. На Олимпийских играх спортсмен завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе. Он стал вторым в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Он шесть лет занимался стрельбой из лука и получил звание кандидата в мастера спорта. С 2011 года начал тренироваться у Заслуженного тренера России по пулевой стрельбе Галины Корзун. В 2014 году иркутянин вошёл в состав сборной команды страны. Он чемпион мира, трёхкратный чемпион II Европейских игр, многократный чемпион Европы, неоднократный призёр чемпионатов Европы и мира.