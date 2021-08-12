Телефоном за рулем пользуются 90% водителей Иркутской области

Автомобильный сайт Дром провел опрос (есть у SIA.RU) и выяснил, что подавляющее большинство автолюбителей Иркутской области – 90% – пользуется телефоном за рулем. Только 10% водителей региона не отвлекаются на гаджет во время управления машиной.

Почти половина иркутян (46%) призналась, что при вождении иногда читает сообщения и отвечает на звонки. Каждый пятый (23%) ответил, что пользуется телефоном регулярно: разговаривает, переписывается и ищет информацию. Еще 21% используют беспроводные гарнитуры при ответе на звонки. Лишь 10% вовсе не пользуются телефоном за рулем.

При этом участники опроса отмечают, что понимают опасность использования телефона за рулем.

«После того как увидел последствия ДТП, произошедшего из-за того, что водитель отвлекся на телефон, больше за рулём к телефону не прикасаюсь», – поделился один из участников опроса. «Только если стою перед светофором с таймером и нужно что-то быстро посмотреть или ответить. Во всех других случаях надо остановиться и спокойно позвонить или написать. Все остальное – минимум неуважение, когда кто-то зависает и задерживает других, максимум – ведет к ДТП», – пишет другой автолюбитель, с этим мнением согласилось 178 посетителей сайта Дром.

В среднем по России 88% водителей пользуются телефоном за рулем. Самые ответственные автолюбители – в Забайкалье и Якутии, здесь количество водителей, которые не используют телефон за рулём, в полтора раза больше, чем в среднем по стране – 19%. А в Новосибирской области больше всего водителей, которые регулярно пользуются телефоном во время управления машиной. В Москве и Санкт-Петербурге самая большая доля тех, кто использует беспроводные гарнитуры для ответов на звонки.